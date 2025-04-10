الوكيل الإخباري- أعلنت إدارة أمن الجسور، اليوم الخميس، عن تعديل مؤقت على ساعات العمل في جسر الملك حسين، ليوم الأحد المقبل الموافق 13 نيسان.

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وأوضحت الإدارة، بأن حركة المسافرين القادمين والمغادرين عبر الجسر ستشهد تغييرات على مواعيد العمل خلال ذلك اليوم، وفقاً للجدول المرفق.