تعديل مواعيد عمل تلفريك عجلون مع دخول فصل الشتاء

الوكيل الإخباري- أعلن مدير منطقة عجلون التنموية، المهندس طارق المعايطة، عن إجراء تعديل طفيف على مواعيد عمل محطة وتلفريك عجلون، اعتبارا من الأول من تشرين الثاني المقبل، بمناسبة دخول فصل الشتاء.

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وقال المعايطة إن المحطة ستبدأ باستقبال الزوار من العاشرة صباحاً حتى السابعة مساءً يومياً، بينما ستنطلق رحلات كبائن التلفريك من الساعة الحادية عشرة صباحاً وحتى الرابعة والنصف عصرا، لافتا إلى أن عطلة الصيانة الشهرية ستظل قائمة يوم الثلاثاء الأول من كل شهر.