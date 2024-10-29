تعديل مواعيد عمل تلفريك عجلون مع دخول فصل الشتاء

وقال المعايطة إن المحطة ستبدأ باستقبال الزوار من العاشرة صباحاً حتى السابعة مساءً يومياً، بينما ستنطلق رحلات كبائن التلفريك من الساعة الحادية عشرة صباحاً وحتى الرابعة والنصف عصرا، لافتا إلى أن عطلة الصيانة الشهرية ستظل قائمة يوم الثلاثاء الأول من كل شهر.
وأشار إلى أن الظروف الجوية التي تترافق مع فصل الشتاء لا تؤثر على عمل التلفريك باستثناء سرعة الرياح، حيث إذا تجاوزت 55 كيلومترا بالساعة يتم الحذر في العمل أو تقليل السرعة، وإذا وصلت سرعتها إلى 65 كيلومترا بالساعة يتم إيقاف العمل بالتلفريك وباقي الظروف الجوية في فصل الشتاء لا تؤثر على عمله.
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