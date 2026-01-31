السبت 2026-01-31 04:07 م

تعرفة فرق أسعار الوقود للكهرباء تبقى صفرًا في شباط

تعرفة فرق أسعار الوقود للكهرباء تبقى صفرًا في شباط
تعرفة فرق أسعار الوقود للكهرباء تبقى صفرًا في شباط
 
السبت، 31-01-2026 02:19 م
الوكيل الإخباري-   أعلن رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، المهندس زياد السعايدة، أن مجلس مفوضي الهيئة قد قرّر، اليوم السبت، الإبقاء على قيمة تعرفة بند فرق أسعار الوقود في فاتورة الكهرباء لشهر شباط المقبل بقيمة صفر.اضافة اعلان


وأضاف المهندس السعايدة أن القرار يأتي استمرارًا للقيمة التي تم اعتمادها لشهر كانون الثاني الجاري.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

الطفل سلمان جرادات رحمه الله

نعـي فـاضل حزن على مواقع التواصل بعد وفاة الطفل سلمان جرادات بحادث غرق مؤسف

وضوح تدعم مبادرة "عزوتي" لافتتاح فرعها الجديد في السلط

أخبار الشركات وضوح تدعم مبادرة "عزوتي" لافتتاح فرعها الجديد في السلط

وزير الأوقاف: الانتقال من التنظير إلى التطبيق أساس بناء الإنسان والمجتمع

أخبار محلية وزير الأوقاف: الانتقال من التنظير إلى التطبيق أساس بناء الإنسان والمجتمع

تسليم الدعم الملكي السنوي لـ 438 جمعية ومؤسسة ومركزًا تُعنى برعاية أيتام ومسنين وذوي إعاقة

أخبار محلية تسليم الدعم الملكي السنوي لـ 438 جمعية ومؤسسة ومركزًا تُعنى برعاية أيتام ومسنين وذوي إعاقة

ارشيفية

عربي ودولي انفجار ضخم في مبنى بمدينة بندر عباس جنوبي إيران

ديوان المحاسبة يشارك بإطلاق تقرير القطاع العام العالمي لعام 2025

أخبار محلية ديوان المحاسبة يشارك بإطلاق تقرير القطاع العام العالمي لعام 2025

إطلاق بطاقات الدفع المسبق لخدمات طريق (الحرانة – العمري)

أخبار محلية إطلاق بطاقات الدفع المسبق لخدمات طريق (الحرانة – العمري)

تعرفة فرق أسعار الوقود للكهرباء تبقى صفرًا في شباط

أخبار محلية تعرفة فرق أسعار الوقود للكهرباء تبقى صفرًا في شباط



 






الأكثر مشاهدة