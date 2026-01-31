تعرفة فرق أسعار الوقود للكهرباء تبقى صفرًا في شباط

02:19 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/762819 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أعلن رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، المهندس زياد السعايدة، أن مجلس مفوضي الهيئة قد قرّر، اليوم السبت، الإبقاء على قيمة تعرفة بند فرق أسعار الوقود في فاتورة الكهرباء لشهر شباط المقبل بقيمة صفر. اضافة اعلان





وأضاف المهندس السعايدة أن القرار يأتي استمرارًا للقيمة التي تم اعتمادها لشهر كانون الثاني الجاري.

تم نسخ الرابط





