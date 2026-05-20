الأربعاء 2026-05-20 08:58 م

تعرف على أسعار الأضاحي في الاردن هذا العام

الوكيل الإخباري-   أكّدت أمانة عمّان الكبرى، أن العمل جار على تجهيز جميع مواقع بيع الأضاحي المعتمدة، لضمان أعلى درجات الجاهزية التنظيمية والصحية لاستقبال عيد الأضحى المبارك، مشيرة إلى أن إجمالي عدد الحضائر المخصصة لبيع الأضاحي هذا العام يزيد على 400 حظيرة موزعة على 24 موقعا معتمدا داخل العاصمة.اضافة اعلان


وقال رئيس جمعية مربي المواشي زعل الكواليت، الأربعاء، إنّ أسعار الأضاحي تشهد ارتفاعا ملحوظا مقارنة بالعام الماضي، خاصة الأضاحي الرومانية التي تجاوز سعرها في بعض الأحيان سعر الأضاحي البلدية.

وأوضح الكواليت أن سعر كيلو الخروف الروماني ارتفع من نحو خمسة دنانير العام الماضي إلى أكثر من ستة دنانير هذا العام، وهي المرة الأولى التي يتجاوز فيها سعر الروماني سعر البلدي، مشيرا إلى أن أسعار الخراف البلدية تتراوح حاليا حول 6 دنانير للكيلوغرام.

وأضاف أن أسعار الأضاحي البلدية بوزن يتراوح بين 40 و50 كيلوغراما تتراوح بين 240 و300 دينار، فيما تبلغ أسعار الأضاحي الرومانية ضمن الأوزان ذاتها نحو 275 إلى 280 دينارا، لافتا إلى أن الأسعار تختلف بحسب الوزن والموقع والحظيرة.
 
 


