تعرف على أسعار الخضار في السوق المركزي الأربعاء

الوكيل الإخباري- بلغت الكميات الإجمالية الواردة إلى السوق المركزي من الخضار والفواكه والورقيات اليوم الأربعاء 3112.845 طناً.

اضافة اعلان



ووفقًا للنشرة اليومية الاسترشادية الصادرة عن السوق، تراوح سعر البندورة بين 8 و20 قرشًا للكيلو، والخيار بين 35 و50 قرشًا للكيلو، والكوسا بين 60 و100 قرشًا للكيلو.



وتاليا نشرة مفصلة بأسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم الأربعاء: