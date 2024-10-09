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تعرف على أسعار الخضار في السوق المركزي الأربعاء

تعبيرية
تعبيرية
الأربعاء، 09-10-2024 10:36 ص

الوكيل الإخباري-   بلغت الكميات الإجمالية الواردة إلى السوق المركزي من الخضار والفواكه والورقيات اليوم الأربعاء 3112.845 طناً.

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ووفقًا للنشرة اليومية الاسترشادية الصادرة عن السوق، تراوح سعر البندورة بين 8 و20 قرشًا للكيلو، والخيار بين 35 و50 قرشًا للكيلو، والكوسا بين 60 و100 قرشًا للكيلو.


وتاليا نشرة مفصلة بأسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم الأربعاء:

 


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