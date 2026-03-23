الإثنين 2026-03-23 11:54 ص

تعرف على أسعار الخضار في السوق المركزي الاثنين

الإثنين، 23-03-2026 09:54 ص

الوكيل الإخباري-  بلغت كميات الخضار الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الاثنين، 2161 طنا، فيما بلغت كمية الفواكه 350 طنا والورقيات 118 طنا.

وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت اليوم، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 10- 20 قرشا، البصل الناشف 17- 30 قرشا، البطاطا 25- 50 قرشا، البندورة 35- 60 قرشا، الثوم الأخضر 60-100 قرشا، الجزر 20- 30 قرشا، الخس 20-30 قرشا، الخيار 20 - 40 قرشا، الزهرة 20- 35 قرشا، الكوسا 15- 30 قرشا، الليمون 70 - 120 قرش، الملفوف 15- 25 قرشا والموز البلدي 50 - 70 قرشا.

 
 


