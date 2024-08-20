تعرف على أسعار الخضار والفواكه بالسوق المركزي اليوم

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الوكيل الإخباري- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، الثلاثاء، 2606 أطنان، منها 1745 طن خضار، و725 طن فواكه، و134طنا من الورقيات. اضافة اعلان





وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 15و 25 قرشا، والبصل الناشف 15و25 قرشا، والبطاطا 45 و60 قرشا، والبندورة 15و40 قرشا، والجزر 40 و60 قرشا، والخيار 20 و30 قرشا، والزهرة 35 و65 قرشا، والليمون 60 و100 قرش، والموز البلدي 50 و80 قرشا.