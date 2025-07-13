الأحد 2025-07-13 11:37 ص
 

تعرف على أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم

مجموعة من الخضار
مجموعة من الخضار
 
الأحد، 13-07-2025 09:37 ص

الوكيل الإخباري-    بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الأحد، 4002 طن، منها 3051 طن خضار، و731 طن فواكه، و219 طنا من الورقيات.

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وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 10و 20 قرشا، والبصل الناشف 8 و20 قرشا، والبطاطا 20 و40 قرشا، والبندورة 6 و10 قروش، والجزر 20 و30 قرشا، والخيار 20 و40 قرشا، والزهرة 20 و40 قرشا، والليمون 100 و130 قرشا، والموز البلدي 60 و95 قرشا.

 
 
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