تعرف على أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم

وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 10و 20 قرشا، والبصل الناشف 8 و20 قرشا، والبطاطا 20 و40 قرشا، والبندورة 6 و10 قروش، والجزر 20 و30 قرشا، والخيار 20 و40 قرشا، والزهرة 20 و40 قرشا، والليمون 100 و130 قرشا، والموز البلدي 60 و95 قرشا.
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