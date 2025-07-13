تعرف على أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم

الوكيل الإخباري- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الأحد، 4002 طن، منها 3051 طن خضار، و731 طن فواكه، و219 طنا من الورقيات.

اضافة اعلان