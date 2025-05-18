تعرف على أسعار الليمون في السوق المركزي

وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 15و 25 قرشا، والبصل الناشف 10و20 قرشا، والبطاطا 20 و40 قرشا، والبندورة 7 و15 قرشا، والجزر 30 و50 قرشا، والخيار 25 و50 قرشا، والزهرة 7 و20 قرشا، والموز البلدي 60 و85 قرشا.
-
أخبار متعلقة
-
بمشاركة شباب الخليج .. الأردن يطلق برنامجًا رائدًا للتصدي لتغير المناخ بالتكنولوجيا
-
هام لأولياء الأمور .. 65 كتاب مدرسي جديد لهذه المواد
-
الأمن العام يودّع بعثة جديدة من مرتباته للمشاركة في مهام حفظ السلام الدولية
-
الأميرة منى تؤكد أهمية الاستثمار بالتمريض خلال إطلاق تقرير التمريض العالمي 2025
-
شاهد:فيديو يحبس الأنفاس.. طبيب اردني ينقذ حياة رضيع باللحظات الاخيرة
-
امتحان تقييمي لجميع طلبة الصف الثالث الأسبوع القادم
-
تشكيل لجنة لمراقبة تراخيص استيراد واستخدام الحليب المجفف
-
حقيبة تثير الجلبة في شارع وصفي التل .. والامن يكشف التفاصيل