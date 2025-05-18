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تعرف على أسعار الليمون في السوق المركزي

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أرشيفية
 
الأحد، 18-05-2025 09:55 ص

الوكيل الإخباري- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الأحد 3828 طنا، منها 2968 طن خضار، و658 طن فواكه، و201 طن من الورقيات.

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وكانت تباينت أسعار الليمون في السوق المركزي ليتراوح سعر الكيلو الواحد بين 100 و165قرشا، بعد موجة ارتفاعات متتالية حيث وصلت أسعاره إلى 3 دنانير خلال الأيام الماضية.


وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 15و 25 قرشا، والبصل الناشف 10و20 قرشا، والبطاطا 20 و40 قرشا، والبندورة 7 و15 قرشا، والجزر 30 و50 قرشا، والخيار 25 و50 قرشا، والزهرة 7 و20 قرشا، والموز البلدي 60 و85 قرشا.

 
gnews

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