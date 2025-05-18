تعرف على أسعار الليمون في السوق المركزي

الوكيل الإخباري- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الأحد 3828 طنا، منها 2968 طن خضار، و658 طن فواكه، و201 طن من الورقيات.

اضافة اعلان

وكانت تباينت أسعار الليمون في السوق المركزي ليتراوح سعر الكيلو الواحد بين 100 و165قرشا، بعد موجة ارتفاعات متتالية حيث وصلت أسعاره إلى 3 دنانير خلال الأيام الماضية.