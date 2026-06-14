تعرف على أماكن الشاشات العملاقة لبث مباريات النشامى في المونديال

- مدينة الحسن الرياضية في إربد (صالة الجمنازيوم)
- مدينة الأمير فيصل للشباب في الكرك
- مدينة العقبة للشباب
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