تعرف على أماكن الشاشات العملاقة لبث مباريات النشامى في المونديال

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الشباب عن تخصيص شاشات عملاقة في 4 مدن رياضية رئيسية لبث مباريات المنتخب الوطني لكرة القدم في كأس العالم 2026.

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وتاليا المدن الرياضية:

- مدينة الحسين للشباب في عمّان (صالة الأرينا)

- مدينة الحسن الرياضية في إربد (صالة الجمنازيوم)

- مدينة الأمير فيصل للشباب في الكرك

- مدينة العقبة للشباب