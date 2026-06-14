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تعرف على أماكن الشاشات العملاقة لبث مباريات النشامى في المونديال

ل
أرشيفية
 
الأحد، 14-06-2026 10:38 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت وزارة الشباب عن تخصيص شاشات عملاقة في 4 مدن رياضية رئيسية لبث مباريات المنتخب الوطني لكرة القدم في كأس العالم 2026.

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وتاليا المدن الرياضية:

 

- مدينة الحسين للشباب في عمّان (صالة الأرينا)
- مدينة الحسن الرياضية في إربد (صالة الجمنازيوم)
- مدينة الأمير فيصل للشباب في الكرك
- مدينة العقبة للشباب

 


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