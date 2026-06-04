الخميس 2026-06-04 02:52 م

تعرف على اللاعب الذي تفوق على الجميع واعتلى قمة القيمة السوقية في الدوري الأردني

أبو جلبوش يتصدر قائمة الأعلى قيمة سوقية في الدوري الأردني
أبو جلبوش يتصدر قائمة الأعلى قيمة سوقية في الدوري الأردني
 
الخميس، 04-06-2026 01:55 م
الوكيل الإخباري-  تصدر لاعب نادي الحسين إربد يوسف أبو جلبوش "صيصا" قائمة اللاعبين الأعلى قيمة سوقية في الدوري الأردني للمحترفين، بعدما ارتفعت قيمته السوقية إلى 650 ألف يورو، مقارنة بـ500 ألف يورو في التحديث السابق، وفق بيانات ترانزفير ماركت المتخصص بإحصائيات اللاعبين والقيم السوقية.اضافة اعلان


وجاء لاعب الفيصلي أحمد العرسان في المركز الثاني بقيمة سوقية بلغت 600 ألف يورو، فيما حل لاعب الحسين اربد سعد الروسان ثالثا بقيمة سوقية وصلت إلى 450 ألف يورو، وفق أحدث تحديثات القيم السوقية للاعبي الدوري الأردني.

وأظهرت التحديثات استمرار ارتفاع القيمة السوقية لعدد من لاعبي الدوري الأردني، في ظل المستويات الفنية التي قدموها خلال الموسم الحالي ومشاركاتهم مع المنتخبات الوطنية.

وبحسب البيانات ، بلغت القيمة السوقية الإجمالية للدوري الأردني للمحترفين قرابة 31 مليون يورو.
 
 


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