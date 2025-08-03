تعرف على سعر الزي المدرسي والحقائب في الأردن هذا العام

الوكيل الإخباري- قال نقيب تجار الألبسة والأحذية والأقمشة، سلطان علان، إن المحال التجارية المتخصصة ببيع الحقائب والزي المدرسي مستعدة لموسم المدارس من حيث توفير المستلزمات الدراسية من زي وحقائب وأحذية.

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وأضاف علان الذي يمثل قطاع الألبسة والأقمشة والأحذية والمجوهرات في غرفة تجارة الأردن أن الأردن يستورد غالبية الحقائب المدرسية من دول شرق آسيا وهي متوفرة في الأسواق حاليا، متوقعا أن تكون حركة الشراء على المستلزمات الدراسية "جيدة".



وبخصوص أسعار الحقائب، قال إن أسعار الحقائب في السوق بـ "متناول الأيدي".



وأوضح علان أن الزي المدرسي الحكومي يصنع غالبيته محليا، مشيرا إلى أن تكلفة الزي المدرسي الحكومي انخفضت مقارنة بالعام الماضي.



"الزي المدرسي كان بـكلف 7-8 دنانير والآن نسمع عن أسعار تقل عن هذا الرقم" وفق علان.



ولفت إلى أن زي المدارس الخاصة شأن يخصها حيث تشتريه من السوق المحلي وفقا لما يناسبها.



تختلف ألوان الزي المدرسي لكلا الجنسين وفق المرحلة الدراسية. إذ ترتدي الإناث في المدارس الحكومية "مراييل" زرقاء اللون للمرحلة الابتدائية، وخضراء للمرحلتين الإعدادية والثانوية. ويرتدي الذكور بنطالا وسترة زرقاء في المرحلة الابتدائية، وذات لون بني رمادي"بيج" في المرحلتين الإعدادية والثانوية.