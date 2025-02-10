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تعرف على شركات الحج والعمرة المعتمدة في الاردن - اسماء

الحجاج في منطقة عرفات
الحج
الإثنين، 10-02-2025 06:03 م

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -   اعلنت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلاميّة عن ائتلافات وشركات الحج والعمرة المعتمدة لدى الوزارة.

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