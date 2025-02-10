تعرف على شركات الحج والعمرة المعتمدة في الاردن - اسماء

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الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - اعلنت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلاميّة عن ائتلافات وشركات الحج والعمرة المعتمدة لدى الوزارة.

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