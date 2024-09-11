تعرف على عدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح

وتنشر الهيئة المستقلة للانتخاب عبر المنصة نتائج فرز الصناديق والمحاضر التجميعية الأولية للدائرة العامة والدوائر المحلية.
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