تعرف على عدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح

الوكيل الإخباري- يمكنكم الآن الاطلاع على عدد الأصوات التي حصلت عليها القوائم الانتخابية وكل مرشح أولا بأول عبر المنصة التي أطلقتها الهيئة المستقلة للانتخاب.

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وتنشر الهيئة المستقلة للانتخاب عبر المنصة نتائج فرز الصناديق والمحاضر التجميعية الأولية للدائرة العامة والدوائر المحلية.

