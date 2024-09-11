 
الأربعاء 2024-09-11 08:27 ص
 
 

تعرف على عدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح

جانب من عملية الفرز
جانب من عملية الفرز
الأربعاء، 11-09-2024 08:03 ص

الوكيل الإخباري- يمكنكم الآن الاطلاع على عدد الأصوات التي حصلت عليها القوائم الانتخابية وكل مرشح أولا بأول عبر المنصة التي أطلقتها الهيئة المستقلة للانتخاب.

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وتنشر الهيئة المستقلة للانتخاب عبر المنصة نتائج فرز الصناديق والمحاضر التجميعية الأولية للدائرة العامة والدوائر المحلية.

 

للاطلاع على النتائج أنقر هنا Results

 

 

 
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