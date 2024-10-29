 
الثلاثاء 2024-10-29 04:49 م
 

تعرف على عدد الاردنيين الذين تخلوا عن الجنسية العام الماضي

جواز سفر أردني
جواز سفر
الثلاثاء، 29-10-2024 04:38 م
الوكيل الإخباري-   كشف التقرير السنوي لدائرة الأحوال المدنية للعام الماضي ان عدد الذين تخلوا عن الجنسية الأردنية بلغ 201 حالة ، فيما بلغ عدد حالات استعادة الجنسية 85 حالة.اضافة اعلان


وبلغ عدد معاملات التجنيس الواردة لدائرة الأحوال المدنية عن طريق الداخلية 5515 حالة.

وبلغ عدد حالات تجنيس الزوجات 4722 حالة.
 
gnews

أحدث الأخبار

جيش الاحتلال الاسرائيلي

فلسطين الاحتلال يعتقل 16 فلسطينيا من الضفة الغربية

جواز سفر أردني

أخبار محلية تعرف على عدد الاردنيين الذين تخلوا عن الجنسية العام الماضي

جيش الاحتلال

فلسطين سجن 10 جنود بجيش الاحتلال لرفضهم دخول غزة بدون دعم

جيش الاحتلال

فلسطين اعلام عبري: 74 الف معوقا في الجيش الإسرائيلي

الأمين العام لوزارة الاتصال الحكومي

أخبار محلية انطلاق الفعاليات التمهيدية لمؤتمر "الدراية الإعلامية والمعلوماتية"

مستودع المخزون الطبي الاستراتيجي التابع لوزارة الصحة

أخبار محلية الملك يفتتح مستودع المخزون الطبي الاستراتيجي في الزرقاء

ا

عربي ودولي الرئيس الإندونيسي: نحن بحاجة للانضمام إلى مجموعة "بريكس"

احدى عربات تلفريك عجلون

أخبار محلية تعديل مواعيد عمل تلفريك عجلون مع دخول فصل الشتاء



 


الأكثر مشاهدة