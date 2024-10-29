تعرف على عدد الاردنيين الذين تخلوا عن الجنسية العام الماضي

وبلغ عدد معاملات التجنيس الواردة لدائرة الأحوال المدنية عن طريق الداخلية 5515 حالة.
وبلغ عدد حالات تجنيس الزوجات 4722 حالة.
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