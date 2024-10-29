تعرف على عدد الاردنيين الذين تخلوا عن الجنسية العام الماضي

04:38 م

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الوكيل الإخباري- كشف التقرير السنوي لدائرة الأحوال المدنية للعام الماضي ان عدد الذين تخلوا عن الجنسية الأردنية بلغ 201 حالة ، فيما بلغ عدد حالات استعادة الجنسية 85 حالة. اضافة اعلان





وبلغ عدد معاملات التجنيس الواردة لدائرة الأحوال المدنية عن طريق الداخلية 5515 حالة.



وبلغ عدد حالات تجنيس الزوجات 4722 حالة.