تعرف على عدد السوريين الذين غادروا الأردن منذ سقوط الأسد

وقال الفراية، الثلاثاء ، إنّ عدد اللاجئين السوريين المغادرين من داخل المخيمات في الأردن إلى سوريا أكثر من 4800 لاجئ بمغادرة طوعية.
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