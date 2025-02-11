 
الثلاثاء 2025-02-11 02:27 م
 

تعرف على عدد السوريين الذين غادروا الأردن منذ سقوط الأسد

صورة عامة للعاصمة عمان
العاصمة عمان
الثلاثاء، 11-02-2025 01:14 م

الوكيل الإخباري-   غادر 34690 لاجئا سوريا من الأردن منذ سقوط نظام بشار الأسد، وفقا لوزير الداخلية مازن الفراية.

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وقال الفراية، الثلاثاء ، إنّ عدد اللاجئين السوريين المغادرين من داخل المخيمات في الأردن إلى سوريا أكثر من 4800 لاجئ بمغادرة طوعية.

 

 
gnews

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