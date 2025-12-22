تعرف على عقوبات انتهاء رخصة المركبة في الاردن

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - أعلنت إدارة السير أن العقوبات المترتبة على انتهاء رخصة المركبة تُطبّق بشكل تصاعدي وتشمل جميع أنواع المركبات دون استثناء، وفقاً لما أكده نائب مدير إدارة السير العقيد رائد الفاعوري.

وأوضح الفاعوري أن العقوبات تختلف بحسب مدة انتهاء الترخيص، حيث يتم تحرير مخالفة مرورية بحق السائق إذا تراوحت مدة الانتهاء من يوم واحد وحتى شهر. أما في حال تجاوزت مدة الانتهاء شهراً ووصلت إلى أقل من ثلاثة أشهر، فيُحرَّر ضبط مروري مع حجز رخصة القيادة الخاصة بالسائق.



وبيّن أن العقوبة الأشد تُطبّق عند انتهاء الترخيص لمدة ثلاثة أشهر فأكثر، وتشمل حجز رخصة القيادة وحجز المركبة معاً.