تعرف على مسيرة مدرب النشامى الجديد بادو الزاكي

08:55 م

الوكيل الإخباري- أعلن الاتحاد الأردني لكرة القدم تعيين المدرب المغربي المخضرم بادو الزاكي مديرًا فنيًا جديدًا للمنتخب الوطني، خلفًا لمواطنه جمال سلامي، ليبدأ الحارس الأسطوري السابق رحلة جديدة مع "النشامى" بعد مسيرة حافلة امتدت بين الملاعب والمنتخبات. اضافة اعلان





ويعد الزاكي أحد أبرز الأسماء في تاريخ كرة القدم المغربية، إذ بدأ مسيرته حارسًا مع الوداد الرياضي، قبل أن ينتقل إلى نادي ريال مايوركا الإسباني، بعدما فرض نفسه واحدًا من أبرز حراس المرمى في القارة الإفريقية.



وعلى الصعيد الدولي، خاض الزاكي 118 مباراة مع المنتخب المغربي بين عامي 1979 و1992، وكان أحد أبرز نجوم "أسود الأطلس" في كأس العالم 1986 بالمكسيك، حيث شارك في أربع مباريات خلال البطولة، وأسهم في كتابة واحدة من أبرز صفحات الكرة المغربية.



وفي العام ذاته، تُوّج الزاكي بجائزة أفضل لاعب إفريقي، ليصبح أحد أبرز الحراس في تاريخ القارة، كما حقق مع الوداد عددًا من الألقاب المحلية، من بينها بطولتا الدوري المغربي وثلاثة ألقاب في كأس العرش.



وبعد اعتزاله اللعب، اتجه الزاكي إلى عالم التدريب، وتولى قيادة عدد من الأندية والمنتخبات، قبل أن يقود المنتخب المغربي في تجربة أولى بين عامي 2002 و2005.



وكان أبرز إنجازاته التدريبية قيادة "أسود الأطلس" إلى نهائي كأس أمم إفريقيا 2004 في تونس، بعدما قدم المنتخب المغربي مستويات لافتة، قبل أن يخسر المباراة النهائية أمام المنتخب التونسي.



وعاد الزاكي إلى تدريب المنتخب المغربي عام 2014، قبل أن تنتهي مهمته بالتراضي عام 2016، ليواصل بعدها مسيرته التدريبية في عدد من التجارب داخل القارة الإفريقية.



وفي عام 2023، تولى الزاكي تدريب منتخب النيجر بعقد لمدة عامين، كما كُلّف بالمساهمة في إعادة هيكلة الكرة النيجرية والإشراف على تطوير الأكاديمية الوطنية والمنتخبات السنية.



ويمتلك الزاكي خبرة واسعة في التعامل مع المنتخبات الوطنية، إلى جانب شخصية قوية وتجربة طويلة في كرة القدم الإفريقية، وهو ما يعوّل عليه الاتحاد الأردني لقيادة "النشامى" في المرحلة المقبلة، وفتح صفحة جديدة بعد المشاركة التاريخية للمنتخب في كأس العالم 2026.





