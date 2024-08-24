تعرف على مصير المرشح الذي اوقفته الأجهزة الأمنية بعمان

الوكيل الإخباري- كشف أستاذ القانون الدستوري "الدكتور ليث نصراوين" عن موقف المرشح الذي تم إيقافه من قبل الأجهزة الأمنية في العاصمة عمان.



نصراوين بين ان المرشح للانتخابات النيابية لم يصبح نائبا ، وبالتالي لا يمتلك الحصانة ، وهو ما زال تحت القانون وتطبق عليه الإجراءات التي تخص الدعاوى المدنية.

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وحول مصير المرشح في الانتخابات القادمة، بين ان المركز القانوني للمرشح لم يتغير، وما زال مرشحا، فشروط الترشح ( المادة 10) تنص على ان لا يكون المرشح محكوما بالحبس لمدة تزيد عن سنة واحدة.



وبين ان العقوبة التي تحرم الشخص من الترشح هي العقوبة الجزائية بالحبس لمدة تزيد عن سنة، ولكن سبب إيقاف المرشح حقوق مالية وطلبات تنفيذ، ولا يؤثر ذلك على موقفه القانوني من الترشح.