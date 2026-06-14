تعرف على موعد الانقلاب الصيفي بالاردن

وأضاف أن الشمس ستشرق يوم الانقلاب الصيفي في تمام الساعة 5 و24 دقيقة صباحا من أقصى الزاوية الشمالية الشرقية ومقدارها 61 درجة و44 دقيقة و31 ثانية، ثم تغيب في نفس اليوم في أقصى الزاوية الشمالية الغربية ومقدارها 298 درجة و46 دقيقة و8 ثوان وذلك في تمام الساعة 7 و53 دقيقة مساء، وبذلك يكون طول النهار 14 ساعة و29 دقيقة وهو أطول نهار خلال العام، بينما يكون طول الليل 9 ساعات و31 دقيقة وهي أقصر ليلة خلال العام، لذلك يكون طول فصل الربيع الحالي 93 يوما بينما يصل طول فصل الصيف الذي يبدأ اليوم 94 يوما.
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