تعرف على موعد الانقلاب الصيفي بالاردن

الوكيل الإخباري- قال الخبير الفلكي، زميل الجمعية الفلكية الملكية البريطانية وعضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك عماد مجاهد، إن الحسابات الفلكية تشير إلى أن موعد الانقلاب الصيفي لهذا العام سيصادف الأحد 21 حزيران الحالي، حيث ستكون الشمس عمودية تماما على مدار السرطان الذي يقع شمال خط الاستواء بمقدار 23,5 درجة تقريبا وهو أقصى ارتفاع تصله الشمس خلال العام، وذلك في تمام الساعة 11 و24 دقيقة صباحا بالتوقيت المحلي.

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