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تعرف على موعد الانقلاب الصيفي بالاردن

العاصمة عمان.
العاصمة عمان
 
الأحد، 14-06-2026 11:25 ص

الوكيل الإخباري-   قال الخبير الفلكي، زميل الجمعية الفلكية الملكية البريطانية وعضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك عماد مجاهد، إن الحسابات الفلكية تشير إلى أن موعد الانقلاب الصيفي لهذا العام سيصادف الأحد 21 حزيران الحالي، حيث ستكون الشمس عمودية تماما على مدار السرطان الذي يقع شمال خط الاستواء بمقدار 23,5 درجة تقريبا وهو أقصى ارتفاع تصله الشمس خلال العام، وذلك في تمام الساعة 11 و24 دقيقة صباحا بالتوقيت المحلي.

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وأضاف أن الشمس ستشرق يوم الانقلاب الصيفي في تمام الساعة 5 و24 دقيقة صباحا من أقصى الزاوية الشمالية الشرقية ومقدارها 61 درجة و44 دقيقة و31 ثانية، ثم تغيب في نفس اليوم في أقصى الزاوية الشمالية الغربية ومقدارها 298 درجة و46 دقيقة و8 ثوان وذلك في تمام الساعة 7 و53 دقيقة مساء، وبذلك يكون طول النهار 14 ساعة و29 دقيقة وهو أطول نهار خلال العام، بينما يكون طول الليل 9 ساعات و31 دقيقة وهي أقصر ليلة خلال العام، لذلك يكون طول فصل الربيع الحالي 93 يوما بينما يصل طول فصل الصيف الذي يبدأ اليوم 94 يوما.

 
 


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