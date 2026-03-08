تعرف على موعد عيد الفطر 2026 فلكيا

09:05 ص

الوكيل الإخباري- يترقب الأردنيون إعلان موعد عيد الفطر لعام 2026، بعد تحري هلال شهر شوال مساء يوم الخميس 29 رمضان 1447هـ، الموافق 19 مارس 2026.





ووفق الحسابات الفلكية، ستحدث ولادة الهلال (الاقتران المركزي) فجر الخميس 19 مارس 2026 عند الساعة 4:23 صباحًا بتوقيت الأردن. وسيكون عمر هلال شوال عند غروب الشمس نحو 14 ساعة و23 دقيقة، ما يجعل إمكانية رؤيته بالتلسكوب وبالعين المجردة ممكنة في حال صفاء الأجواء.



وبحسب هذه المعطيات، فإذا ثبتت رؤية الهلال مساء الخميس، سيكون الجمعة 20 مارس 2026 أول أيام عيد الفطر. أما إذا تعذرت الرؤية، فسيكون السبت 21 مارس 2026 أول أيام العيد فلكياً.





