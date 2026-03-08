الأحد 2026-03-08 11:57 ص

تعرف على موعد عيد الفطر 2026 فلكيا

موعد عيد الفطر 2026
تعبيرية
 
الأحد، 08-03-2026 09:05 ص
الوكيل الإخباري-   يترقب الأردنيون إعلان موعد عيد الفطر لعام 2026، بعد تحري هلال شهر شوال مساء يوم الخميس 29 رمضان 1447هـ، الموافق 19 مارس 2026. اضافة اعلان


ووفق الحسابات الفلكية، ستحدث ولادة الهلال (الاقتران المركزي) فجر الخميس 19 مارس 2026 عند الساعة 4:23 صباحًا بتوقيت الأردن. وسيكون عمر هلال شوال عند غروب الشمس نحو 14 ساعة و23 دقيقة، ما يجعل إمكانية رؤيته بالتلسكوب وبالعين المجردة ممكنة في حال صفاء الأجواء.

وبحسب هذه المعطيات، فإذا ثبتت رؤية الهلال مساء الخميس، سيكون الجمعة 20 مارس 2026 أول أيام عيد الفطر. أما إذا تعذرت الرؤية، فسيكون السبت 21 مارس 2026 أول أيام العيد فلكياً.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

اقتراب موعد الكشف عن المرشد الجديد خلفاً للخامنئي

أخبار محلية اقتراب موعد الكشف عن المرشد الجديد خلفاً للخامنئي

تعبيرية

طب وصحة 5 علامات خفية قد تشير إلى ضعف جهاز المناعة

وزير الخارجية يشارك اليوم باجتماع مجلس جامعة الدول العربية الوزاري لبحث الاعتداءات الإيرانية

أخبار محلية وزير الخارجية يشارك اليوم باجتماع مجلس جامعة الدول العربية الوزاري لبحث الاعتداءات الإيرانية

كم ساعة يجب أن تنام؟.. دراسة تكشف

منوعات كم ساعة يجب أن تنام؟.. دراسة تكشف

ما هي مساوئ تناول الطعام بسرعة في رمضان؟

منوعات ما هي مساوئ تناول الطعام بسرعة في رمضان؟

اتصالات هاتفية لرئيس الوزراء مع مسؤولين عرب لبحث التصعيد الإقليمي

أخبار محلية اتصالات هاتفية لرئيس الوزراء مع مسؤولين عرب لبحث التصعيد الإقليمي

لقاء حكومي عاجل لبحث واقع سلاسل التوريد والإمداد

أخبار محلية لقاء حكومي عاجل لبحث واقع سلاسل التوريد والإمداد

للسيارات الكهربائية.. بطارية جديدة تُشحن "خلال دقائق"

تكنولوجيا للسيارات الكهربائية.. بطارية جديدة تُشحن "خلال دقائق"



 






الأكثر مشاهدة