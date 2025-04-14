تعرف على موعد وملعب مباراة المنتخب الوطني أمام نظيره العماني

وقال الاتحاد الآسيوي، إن المباراة ستقام عند الساعة الثامنة "بتوقيت مسقط" مساء يوم الخميس 5 حزيران المقبل، على ملعب مجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر بالعاصمة العمانية مسقط.
وتعتبر المباراة مهمة للمنتخبين الوطني والعماني في طريق البحث عن إحدى بطاقتي التأهل المباشر للمونديال، حيث يحتل منتخب كوريا الجنوبية صدارة المجموعة الثانية برصيد 16 نقطة يليه المنتخب الوطني 13 نقطة ثم العراق 12 وبعدها سلطنة عُمان 10 وفلسطين 6 والكويت 5.
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