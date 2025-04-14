تعرف على موعد وملعب مباراة المنتخب الوطني أمام نظيره العماني

الوكيل الإخباري- أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم الاثنين رسميا، عن موعد وملعب مباراة المنتخب الوطني أمام نظيره العماني التي تقام يوم 5 حزيران المقبل ضمن الجولة التاسعة من تصفيات الدور الحاسم المؤهل إلى مونديال 2026.

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وقال الاتحاد الآسيوي، إن المباراة ستقام عند الساعة الثامنة "بتوقيت مسقط" مساء يوم الخميس 5 حزيران المقبل، على ملعب مجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر بالعاصمة العمانية مسقط.