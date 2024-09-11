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تعرف على نواب محافظة معان في مجلس النواب القادم - أسماء

مجلس النواب - أرشيفية
مجلس النواب - أرشيفية
الأربعاء، 11-09-2024 02:16 م

الوكيل الإخباري- أُعلن اليوم الأربعاء، عن "نتائج أولية" للدائرة المحلية في محافظة معان ضمن الانتخابات النيابية 2024.

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وفاز في مقاعد التنافس الحر؛ محمد أحمد المحاميد عن قائمة (الحق) بعدد أصوات بلغ 5697، ويوسف محمد الرواضيه عن قائمة (الوفاق) بعدد أصوات بلغ 4286، وحسين سعود كريشان عن قائمة (الاتحاد) بـ 5977 صوتا.


وعن مقعد الكوتا، فازت بها رانيه محمد الخليفات عن قائمة (الاتحاد) بعدد أصوات بلغت 5592.

 
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