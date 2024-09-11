تعرف على نواب محافظة معان في مجلس النواب القادم - أسماء

الوكيل الإخباري- أُعلن اليوم الأربعاء، عن "نتائج أولية" للدائرة المحلية في محافظة معان ضمن الانتخابات النيابية 2024.

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وفاز في مقاعد التنافس الحر؛ محمد أحمد المحاميد عن قائمة (الحق) بعدد أصوات بلغ 5697، ويوسف محمد الرواضيه عن قائمة (الوفاق) بعدد أصوات بلغ 4286، وحسين سعود كريشان عن قائمة (الاتحاد) بـ 5977 صوتا.