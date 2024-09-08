تعرف على هويات وصور القتلى الاسرائيليين الـ3 في "عملية الجسر"

وذكرت الصحيفة ان القتلى هم يوحانان شوهوري (61 عامًا)، من معاليه أفرايم، ويوري بيرنباوم (65 عامًا)، وأدريان مارسيلو بودميسر (57 عامًا) من أريئيل.
وتناقلت وسائل اعلام ان القتلى الاسرائيليين هم عناصر امن يتبعون سلطة المعابر الاسرائيلية.
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