تعرف على هويات وصور القتلى الاسرائيليين الـ3 في "عملية الجسر"

الوكيل الإخباري- كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت الاسرائيلية أسماء القتلى الاسرائيليين الـ 3 الذين قضوا بـ "عملية الجسر" على معبر اللنبي صباح اليوم الأحد .

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وذكرت الصحيفة ان القتلى هم يوحانان شوهوري (61 عامًا)، من معاليه أفرايم، ويوري بيرنباوم (65 عامًا)، وأدريان مارسيلو بودميسر (57 عامًا) من أريئيل.