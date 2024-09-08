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تعرف على هويات وصور القتلى الاسرائيليين الـ3 في "عملية الجسر"

القتلى الـ3 | من المصدر
القتلى الـ3 | من المصدر
الأحد، 08-09-2024 03:50 م

الوكيل الإخباري- كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت الاسرائيلية أسماء القتلى الاسرائيليين الـ 3 الذين قضوا بـ "عملية الجسر" على معبر اللنبي صباح اليوم الأحد .

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وذكرت الصحيفة ان القتلى هم يوحانان شوهوري (61 عامًا)، من معاليه أفرايم، ويوري بيرنباوم (65 عامًا)، وأدريان مارسيلو بودميسر (57 عامًا) من أريئيل.


وتناقلت وسائل اعلام ان القتلى الاسرائيليين هم عناصر امن يتبعون سلطة المعابر الاسرائيلية.

 
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