 
الثلاثاء 2025-01-28 04:30 م
 

تعزيز الشراكة بين الملكية الأردنية ومجموعة المطار الدولي لتطوير قطاع النقل الجوي

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
الثلاثاء، 28-01-2025 03:54 م
الوكيل الإخباري-   عقدت وزيرة النقل المهندسة وسام التهتموني اليوم اجتماعاً موسعاً في وزارة النقل، بحضور الرئيس التنفيذي لشركة الملكية الأردنية المهندس سامر المجالي، والرئيس التنفيذي لشركة مجموعة المطار الدولي نيكولا دفيليير، والمستشار القانوني لوزارة النقل ثائر النجداوي، بالإضافة إلى المعنيين من جميع الأطراف.اضافة اعلان


ناقش الاجتماع وضع خطة عمل استراتيجية تهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام من خلال تطوير البنية التحتية والخدمات في المطارات الأردنية، مع التركيز على تحسين تجربة المسافرين، وزيادة الكفاءة التشغيلية، وتوسيع شبكة النقل الجوي عبر فتح مسارات جديدة واستقطاب شركات طيران عالمية.

وأكدت وزيرة النقل أهمية التعاون بين جميع الأطراف لتحقيق الاستدامة وتطوير حلول مبتكرة للتحديات المستقبلية، مشيرة إلى ضرورة تطبيق معايير الاستدامة البيئية وتقليل التكاليف التشغيلية لدعم الاقتصاد المحلي.

وأوضحت التهتموني أن الملكية الأردنية تلعب دوراً أساسياً كناقل وطني في مطار الملكة علياء الدولي، وشددت على ضرورة حل القضايا العالقة بين الملكية ومستثمر المطار لتعزيز التعاون المستقبلي.

تم الاتفاق خلال الاجتماع على استمرار التعاون بين الأطراف لتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمسافرين وخلق فرص استثمارية مبتكرة، مما يعزز مكانة الأردن كمركز إقليمي للنقل الجوي.
 
gnews

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