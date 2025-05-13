تعزيز مشاريع الحصاد المائي في عجلون لمواجهة شح المياه والتلوث

وأوضح في حديث لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن وزير الزراعة، المهندس خالد الحنيفات، وجه بمضاعفة عدد آبار جمع مياه الأمطار في المحافظة، والبدء الفوري بالبحث عن مواقع مناسبة لتنفيذ حفائر ترابية وسدود صغيرة على نفقة الوزارة، بهدف تعويض النقص في مصادر المياه وتعزيز الاعتماد على مياه الأمطار كمورد بديل.
-
أخبار متعلقة
-
رئيس هيئة الأركان يزور كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية
-
رئيس الديوان الملكي يلتقي فعاليات شبابية وثقافية
-
القبض على 5 أشخاص حاولوا اجتياز الحدود الشمالية بطريقة غير مشروعة
-
القطارنة يتسلم أوراق اعتماد سفيرة بروناي دار السلام الشقيقة
-
الممر الطبي الأردني ينقذ الأرواح .. أطفال القطاع يعودون بعينٍ تبتسم للحياة
-
الخارجية تتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير رواندا
-
ردم 17 بئرًا مخالفة وخطوط كبيرة لسحب مياه مخالفة قرب سد الكفرين
-
البلقاء التطبيقية تنفي وقوع حالة طعن داخل الحرم الجامعي