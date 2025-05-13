الثلاثاء 2025-05-13 04:09 م
 

تعزيز مشاريع الحصاد المائي في عجلون لمواجهة شح المياه والتلوث

محافظة عجلون
عجلون
 
الثلاثاء، 13-05-2025 02:47 م

الوكيل الإخباري-   أكد مدير زراعة عجلون، المهندس رامي العدوان، أن المديرية تعمل على تعزيز مشاريع الحصاد المائي في المحافظة، لمواجهة التحديات الناتجة عن شح المياه وإغلاق عدد من الينابيع بسبب التلوث.

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وأوضح في حديث لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن وزير الزراعة، المهندس خالد الحنيفات، وجه بمضاعفة عدد آبار جمع مياه الأمطار في المحافظة، والبدء الفوري بالبحث عن مواقع مناسبة لتنفيذ حفائر ترابية وسدود صغيرة على نفقة الوزارة، بهدف تعويض النقص في مصادر المياه وتعزيز الاعتماد على مياه الأمطار كمورد بديل.

 
gnews

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