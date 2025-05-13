تعزيز مشاريع الحصاد المائي في عجلون لمواجهة شح المياه والتلوث

الوكيل الإخباري- أكد مدير زراعة عجلون، المهندس رامي العدوان، أن المديرية تعمل على تعزيز مشاريع الحصاد المائي في المحافظة، لمواجهة التحديات الناتجة عن شح المياه وإغلاق عدد من الينابيع بسبب التلوث.

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