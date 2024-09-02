الوكيل الإخباري- كشفت إدارة السير عن تعطل باص داخل نفق دوار الشعب باتجاه إشارات الدوار الثامن.

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وقالت السير في إدراج لها على "فيسبوك"، إن تعطل الباص تسبب ببعض الأثر المروري.