تعطل باص داخل نفق دوار الشعب

وقالت السير في إدراج لها على "فيسبوك"، إن تعطل الباص تسبب ببعض الأثر المروري.
وأضافت أن رقباء السير يعملون في هذه الأثناء على سحب الباص لضمان انسيابية الحركة المرورية.
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