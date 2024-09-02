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تعطل باص داخل نفق دوار الشعب

رقباء سير
رقباء سير
الإثنين، 02-09-2024 02:55 م

الوكيل الإخباري- كشفت إدارة السير عن تعطل باص داخل نفق دوار الشعب باتجاه إشارات الدوار الثامن.

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وقالت السير في إدراج لها على "فيسبوك"، إن تعطل الباص تسبب ببعض الأثر المروري.


وأضافت أن رقباء السير يعملون في هذه الأثناء على سحب الباص لضمان انسيابية الحركة المرورية.

 
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