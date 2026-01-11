تعطل شاحنة يربك الحركة المرورية مؤقتًا في محيط نفق الملتقى

وباشرت مجموعات إدارة السير المتواجدة في المكان باتخاذ الإجراءات اللازمة، حيث تم تنظيم حركة المرور والعمل على رفع المركبة المتعطلة عن الطريق، وسحب الأثر المروري لضمان انسيابية الحركة وعودة السير إلى وضعه الطبيعي.
