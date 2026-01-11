الأحد 2026-01-11 10:37 ص

تعطل شاحنة يربك الحركة المرورية مؤقتًا في محيط نفق الملتقى

الوكيل الإخباري-   تسبب أثر مروري ناتج عن تعطل مركبة شاحنة بتباطؤ حركة السير أمام المركبات المتجهة من نفق الملتقى باتجاه دوار النهضة، ما أدى إلى ازدحام مروري مؤقت في الموقع.اضافة اعلان


وباشرت مجموعات إدارة السير المتواجدة في المكان باتخاذ الإجراءات اللازمة، حيث تم تنظيم حركة المرور والعمل على رفع المركبة المتعطلة عن الطريق، وسحب الأثر المروري لضمان انسيابية الحركة وعودة السير إلى وضعه الطبيعي.
 
 


