تعطل "قلاب" على دوار خلدا

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الوكيل الإخباري- تتعامل إدارة السير مع تعطل مركبة شحن "قلاب" على حرم دوار خلدا في العاصمة عمّان. اضافة اعلان





وقالت في إدراج لها على "فيسبوك"، إن كوادرها متواجدة في الموقع لتسيير حركة السير ومنع تشكل ازدحامات مرورية.