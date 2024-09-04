تعطل "قلاب" على دوار خلدا

وقالت في إدراج لها على "فيسبوك"، إن كوادرها متواجدة في الموقع لتسيير حركة السير ومنع تشكل ازدحامات مرورية.
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