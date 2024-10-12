تعطل مؤقت لمكتب أحوال وجوازات الرصيفة لإجراء صيانة وتحديثات

وأوضحت الدائرة، في بيان رسمي صدر اليوم السبت، أن هذا القرار يأتي في إطار تحديث البنية التحتية للمكتب وإجراء الصيانة العامة، وذلك لضمان متطلبات السلامة العامة ضمن خطة التطوير المستمر لتحسين كفاءة وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وفي حال كانت هناك حاجة ملحة، دعت الدائرة المواطنين إلى زيارة مكتب أحوال وجوازات الزرقاء الرئيس، أو مكتب أحوال وجوازات الزرقاء الغربية، أو المركز الرئيس للدائرة في طبربور لإنجاز معاملاتهم.
وأكدت الدائرة أن العمل في مكتب أحوال وجوازات الرصيفة سيستأنف كالمعتاد اعتبارًا من 20 تشرين الأول الجاري.
بترا
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