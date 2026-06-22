تعطل مركبة شحن في شارع الملك عبدالله الثاني باتجاه صويلح

الوكيل الإخباري- تتعامل مجموعات إدارة السير مع تعطل مركبة شحن في شارع الملك عبدالله الثاني بالاتجاه من إشارات الألبا هاوس إلى نفق صويلح.

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وقالت إدارة السير إنه نجم عن تعطل المركبة أثر مروري على الطرق.