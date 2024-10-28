تعطل مركبة شحن يعيق السير على طريق المطار

وتهيب إدارة السير بالإخوة المواطنين بتوخي الحيطة والحذر وعدم التباطؤ واتباع ارشادات رقباء السير في الموقع .
-
أخبار متعلقة
-
البيئة تعقد اجتماعا تحضيريا لوفد الشباب المشارك في مؤتمر التغير المناخي 29
-
وزير العمل يبحث مع المنسق المقيم للأمم المتحدة أوجه التعاون المشترك
-
التربية: فرصة أخيرة حتى الخميس للتسجيل بتكميلية التوجيهي
-
فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق الخميس-أسماء
-
لها ارتباطات إقليمية.. معلومات امنية توقع بخلية جُرمية لتهريب المخدرات والاسلحة في الأردن
-
المستقلة للانتخاب تشارك كضيف مراقب في الانتخابات البرلمانية في اوزبكستان
-
رئيس الوزراء يزور لواء الرصيفة
-
الهاشمية تعلن عن استقبال الدفعة الرابعة من طلبة الدبلوم العالي