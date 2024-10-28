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تعطل مركبة شحن يعيق السير على طريق المطار

ارشيفية
ارشيفية
الإثنين، 28-10-2024 08:51 ص
الوكيل الإخباري-   نوهت إدارة السير إلى أن تعطل مركبة شحن (ضاغطة) على حرم إشارة كلية لومينوس صباح اليوم الإثنين تسبب بكثافة مرورية استدعت تحويل السير القادم من إشارة اسكان عالية باتجاه مرج الحمام والعودة باتجاه جسر الإرسال .اضافة اعلان


وتهيب إدارة السير بالإخوة المواطنين بتوخي الحيطة والحذر وعدم التباطؤ واتباع ارشادات رقباء السير في الموقع .
 
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