تعطل مركبتين يسبب تباطؤًا مروريًا بين الدوارين الرابع والخامس

09:16 ص

الوكيل الإخباري- شهدت الحركة المرورية تباطؤًا ملحوظًا صباح اليوم على الطريق الممتد من الدوار الرابع باتجاه الدوار الخامس، نتيجة تعطل مركبتين في الموقع، ما أدى إلى تأثر انسياب السير وازدياد الكثافة المرورية في المنطقة، وفق ما أفادت به إدارة السير. اضافة اعلان





وأكدت إدارة السير أن مجموعات متخصصة تواجدت على الفور في الموقع لرفع المركبتين المعطلتين عن الطريق وسحبِهما، مشيرةً إلى أن العمل جارٍ لإعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن، وداعية السائقين إلى توخي الحذر واتباع تعليمات رجال السير حفاظًا على السلامة العامة.

