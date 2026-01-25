الأحد 2026-01-25 09:26 ص

تعطل مركبتين يسبب تباطؤًا مروريًا بين الدوارين الرابع والخامس

ارشيفية
ارشيفية
 
الأحد، 25-01-2026 09:16 ص
الوكيل الإخباري- شهدت الحركة المرورية تباطؤًا ملحوظًا صباح اليوم على الطريق الممتد من الدوار الرابع باتجاه الدوار الخامس، نتيجة تعطل مركبتين في الموقع، ما أدى إلى تأثر انسياب السير وازدياد الكثافة المرورية في المنطقة، وفق ما أفادت به إدارة السير.اضافة اعلان


وأكدت إدارة السير أن مجموعات متخصصة تواجدت على الفور في الموقع لرفع المركبتين المعطلتين عن الطريق وسحبِهما، مشيرةً إلى أن العمل جارٍ لإعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن، وداعية السائقين إلى توخي الحذر واتباع تعليمات رجال السير حفاظًا على السلامة العامة.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

ارشيفية

أخبار محلية تعطل مركبتين يسبب تباطؤًا مروريًا بين الدوارين الرابع والخامس

تعبيرية

اقتصاد محلي تعرف على أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم

الإعلامي خالد فارس القرعان مقدم البرامج في الاذاعة الأردنية في ذمة الله

نعـي فـاضل الإعلامي خالد فارس القرعان مقدم البرامج في الاذاعة الأردنية في ذمة الله

أرشيفية

خاص بالوكيل حادث سير بين أربع مركبات أسفل جسر سلحوب

تعبيرية

خاص بالوكيل انقلاب شاحنة على الطريق الصحراوي بعد سجن سواقة

شركة زين تتبرع بـ3 ملايين دينار لإنشاء شبكة "واي فاي" في 1500 مدرسة حكومية

أخبار الشركات شركة زين تتبرع بـ3 ملايين دينار لإنشاء شبكة "واي فاي" في 1500 مدرسة حكومية

عاصفة الناتو تُجبر ترامب على تغيير نبرته تجاه بريطانيا

عربي ودولي عاصفة الناتو تُجبر ترامب على تغيير نبرته تجاه بريطانيا

الأمن العام يدعو المواطنين للتخطيط لرحلاتهم الصباحية مع بدء دوام المدارس

أخبار محلية الأمن العام يدعو المواطنين للتخطيط لرحلاتهم الصباحية مع بدء دوام المدارس



 






الأكثر مشاهدة