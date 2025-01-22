 
الأربعاء 2025-01-22 02:23 م
 

تعطل نظام رخص المهن في بلدية إربد

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أرشيفية
الأربعاء، 22-01-2025 01:00 م

الوكيل الإخباري- اشتكى مواطنون في إربد من تعطل نظام الخدمات في بلدية إربد ما أدى إلى تعطل انجاز معاملاتهم.

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بدورها وجهت بلدية إربد الكبرى اعتذارها عن عدم تقديم جميع الخدمات المتعلقة برخص المهن، وذلك بسبب تعطل النظام من المصدر منذ يوم أمس الثلاثاء "وفقا لبيان وصل الوكيل الإخباري".


وأكدت البلدية أنها ستعلن للمراجعين عودة الخدمات فور اصلاح الخلل.

 
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