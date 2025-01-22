تعطل نظام رخص المهن في بلدية إربد

الوكيل الإخباري- اشتكى مواطنون في إربد من تعطل نظام الخدمات في بلدية إربد ما أدى إلى تعطل انجاز معاملاتهم.

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بدورها وجهت بلدية إربد الكبرى اعتذارها عن عدم تقديم جميع الخدمات المتعلقة برخص المهن، وذلك بسبب تعطل النظام من المصدر منذ يوم أمس الثلاثاء "وفقا لبيان وصل الوكيل الإخباري".