تعطل نظام رخص المهن في بلدية إربد

بدورها وجهت بلدية إربد الكبرى اعتذارها عن عدم تقديم جميع الخدمات المتعلقة برخص المهن، وذلك بسبب تعطل النظام من المصدر منذ يوم أمس الثلاثاء "وفقا لبيان وصل الوكيل الإخباري".
وأكدت البلدية أنها ستعلن للمراجعين عودة الخدمات فور اصلاح الخلل.
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