تعطيل الدوام الرسمي بالبصرة يوم مواجهة النشامى والعراق

ويحتضن ملعب جذع النخلة في محافظة البصرة اقصى جنوبي العراق لقاء المنتخبين ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.
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