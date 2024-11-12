تعطيل الدوام الرسمي بالبصرة يوم مواجهة النشامى والعراق

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الوكيل الإخباري- وجه محافظ البصرة أسعد العيداني، اليوم الثلاثاء، بتعطيل الدوام الرسمي يوم الخميس المقبل لإتاحة الفرصة أمام المشجعين لحضور مباراة المنتخب الوطني العراقي ونظيره الأردني. اضافة اعلان





ويحتضن ملعب جذع النخلة في محافظة البصرة اقصى جنوبي العراق لقاء المنتخبين ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.