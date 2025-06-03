الثلاثاء 2025-06-03 07:33 م
 

تعطيل مستشفيات الخدمات الطبية الملكية خلال عيد الأضحى

الخدمات الطبية الملكية
الخدمات الطبية الملكية
 
الثلاثاء، 03-06-2025 05:03 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت مديرية الخدمات الطبية الملكية أن عطلة عيد الأضحى المبارك في المستشفيات والمراكز الطبية التابعة لها ستكون من صباح يوم الخميس الموافق 5-6-2025 ولغاية مساء يوم الثلاثاء الموافق 10-6-2025.

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وتؤكد المديرية بأن مستشفياتها تستقبل المرضى كافة في أقسام الطوارئ على مدار الـ24 ساعة.

 
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