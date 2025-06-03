تعطيل مستشفيات الخدمات الطبية الملكية خلال عيد الأضحى

الوكيل الإخباري- أعلنت مديرية الخدمات الطبية الملكية أن عطلة عيد الأضحى المبارك في المستشفيات والمراكز الطبية التابعة لها ستكون من صباح يوم الخميس الموافق 5-6-2025 ولغاية مساء يوم الثلاثاء الموافق 10-6-2025.

اضافة اعلان