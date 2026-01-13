الثلاثاء 2026-01-13 11:49 ص

تعليق استقبال الزوار في تلفريك عجلون بسبب الأحوال الجوية

تلفريك عجلون
الثلاثاء، 13-01-2026 10:08 ص
الوكيل الإخباري-   أعلنت المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية تعليق استقبال الزوار لتلفريك عجلون لهذا، الثلاثاء، وذلك نتيجة الظروف الجوية السائدة التي تشهدها المنطقة، وما يرافقها من رياح قوية وأحوال غير مستقرة.اضافة اعلان


وأكدت المجموعة أن القرار يأتي حرصًا على سلامة الزوار والعاملين، ووفقًا لإجراءات السلامة المعتمدة، مشيرةً إلى أنه سيجري استئناف التشغيل الأربعاء في حال تحسن الظروف الجوية.

ودعت إدارة التلفريك المواطنين والزوار إلى متابعة الإعلانات الرسمية لمعرفة أي مستجدات تتعلق بمواعيد التشغيل خلال الفترة المقبلة.
 
 


