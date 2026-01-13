تعليق استقبال الزوار في تلفريك عجلون بسبب الأحوال الجوية

وأكدت المجموعة أن القرار يأتي حرصًا على سلامة الزوار والعاملين، ووفقًا لإجراءات السلامة المعتمدة، مشيرةً إلى أنه سيجري استئناف التشغيل الأربعاء في حال تحسن الظروف الجوية.
ودعت إدارة التلفريك المواطنين والزوار إلى متابعة الإعلانات الرسمية لمعرفة أي مستجدات تتعلق بمواعيد التشغيل خلال الفترة المقبلة.
