الخميس 2026-03-19 07:19 م

تعليق الدوام في مدارس بسبب الأحوال الجوية

تعليق الدوام في مدارس بسبب الأحوال الجوية
تعليق الدوام في مدارس بسبب الأحوال الجوية
 
الخميس، 19-03-2026 09:21 ص
الوكيل الإخباري- قرر مدير التربية والتعليم لمنطقة الطفيلة، عمران اللصاصمة، وبالتنسيق مع محافظ الطفيلة، سلطان الماضي، تعليق الدوام، اليوم الخميس الموافق 19/3/2026، في مدارس منطقة الطفيلة الحكومية والخاصة، نظراً للأحوال الجوية السائدة، وحفاظاً على سلامة الطلبة والهيئات الإدارية والتدريسية.اضافة اعلان


وأكد القرار أن دوام المديرية يبقى كالمعتاد.
 
 


