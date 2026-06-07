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تعليق الدوام في 11 مدرسة بلواء ناعور اليوم الأحد - أسماء

تعليق الدوام في 11 مدرسة بلواء ناعور اليوم الأحد - أسماء
تعليق الدوام في 11 مدرسة بلواء ناعور اليوم الأحد - أسماء
 
الأحد، 07-06-2026 07:08 ص
الوكيل الإخباري-   أعلنت مديرية التربية والتعليم للواء ناعور تعليق الدوام المدرسي في عدد من المدارس التابعة لها يوم غد الأحد، وفق منشور نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك.اضافة اعلان


وبحسب المديرية، يشمل قرار تعليق الدوام مدارس: حسبان الثانوية للبنين، حسبان الثانوية للبنات، حسبان الأساسية المختلطة، حي العواودة الأساسية المختلطة، العال الثانوية للبنين، العال الثانوية للبنات، العال الأساسية المختلطة، الأمل للتحديات السمعية الثانوية المختلطة، منشية حسبان الثانوية المختلطة، منشية حسبان الأساسية للبنين، وأمامة بنت أبي العاص الأساسية المختلطة.
 
 


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