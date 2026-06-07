تعليق الدوام في 11 مدرسة بلواء ناعور اليوم الأحد - أسماء

وبحسب المديرية، يشمل قرار تعليق الدوام مدارس: حسبان الثانوية للبنين، حسبان الثانوية للبنات، حسبان الأساسية المختلطة، حي العواودة الأساسية المختلطة، العال الثانوية للبنين، العال الثانوية للبنات، العال الأساسية المختلطة، الأمل للتحديات السمعية الثانوية المختلطة، منشية حسبان الثانوية المختلطة، منشية حسبان الأساسية للبنين، وأمامة بنت أبي العاص الأساسية المختلطة.
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