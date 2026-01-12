الإثنين 2026-01-12 08:18 م

تعليق الدوام وتأجيل الامتحانات في جامعات بسبب الأحوال الجوية - اسماء

الأردنيون على موعد مع منخفض جديد وأمطار غزيرة
امطار
 
الإثنين، 12-01-2026 06:49 م

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -   قرر عدد من رؤساء الجامعات الأردنية تعليق الدوام وتأجيل الامتحانات ليوم غدٍ الثلاثاء الموافق 13 كانون الثاني 2026، وذلك في ظل الأحوال الجوية السائدة والمتوقعة على مختلف مناطق المملكة، وحرصًا على سلامة الطلبة والعاملين.

اضافة اعلان


وأعلنت جامعة الطفيلة التقنية، على لسان رئيسها الأستاذ الدكتور حسن محمد الشلبي، تأجيل جميع الامتحانات والمناقشات المقررة ليوم الثلاثاء إلى يوم السبت الموافق 17 كانون الثاني 2026، مع الإبقاء على نفس المواعيد المحددة مسبقًا. كما تقرر تأجيل دوام الموظفين ليبدأ عند الساعة العاشرة صباحًا، باستثناء من تقتضي طبيعة عملهم غير ذلك، مؤكدة استمرار انعقاد لجنة الطوارئ لمتابعة المستجدات.


بدورها، قررت جامعة الحسين بن طلال، بحسب ما أعلن رئيسها الأستاذ الدكتور عاطف الخرابشة، تأجيل جميع الامتحانات النهائية المقررة ليوم الثلاثاء إلى يوم الأحد الموافق 25 كانون الثاني 2026، بنفس المواعيد والقاعات، إلى جانب تعليق دوام العاملين، باستثناء من تقتضي طبيعة عملهم خلاف ذلك.


وفي السياق ذاته، أعلنت جامعة عمّان الأهلية تعليق الدوام ليوم الثلاثاء، وتحويل المحاضرات إلى نظام التعلم عن بُعد، فيما تقرر تأجيل المختبرات والامتحانات النظرية والعملية، إضافة إلى مناقشات رسائل الماجستير، إلى موعد لاحق ستحدده الكليات المعنية، مع استثناء من تقتضي طبيعة عمله خلاف ذلك.


وقرر رئيس جامعة مؤتة الدكتور سلامة النعيمات اليوم الاثنين تأجيل جميع الامتحانات النهائية ومناقشة الرسائل الجامعية، المقررة ليوم غد الثلاثاء، على أن تعقد وفق المواعيد ذاتها وفي القاعات نفسها يوم السبت 24 كانون الثاني الحالي.


كما قرر النعيمات أن يبدأ دوام العاملين في الجامعة يوم غد عند العاشرة صباحا، باستثناء من تقتضي طبيعة عملهم غير ذلك، وبالتنسيق مع الإدارات المختصة، تأكيدا على التزام الجامعة باتخاذ الإجراءات اللازمة التي تضمن سلامة كوادرها وحسن سير العملية الأكاديمية والإدارية.


 

 
 


gnews

أحدث الأخبار

وزارة التعليم العالي

أخبار محلية وزارة التعليم العالي ترفع عدد مستفيدي صندوق دعم الطالب الجامعي إلى 60 ألفا

فاتورة كهرباء

شؤون برلمانية شركات الكهرباء: ارتفاع الفواتير سببه تغير النمط الاستهلاكي وزيادة استخدام التدفئة

قرار ملكي يحمّل الاقتصاد الوطني مسؤولية الاستثمار في الطالب

أخبار محلية بيان صادر عن حزب الاتحاد الوطني الأردني

وزير الخارجية يؤكد دعم الأردن لجهود الأمم المتحدة وحفظ السلام الدولي

أخبار محلية وزير الخارجية يؤكد دعم الأردن لجهود الأمم المتحدة وحفظ السلام الدولي

الأردنيون على موعد مع منخفض جديد وأمطار غزيرة

أخبار محلية تعليق الدوام وتأجيل الامتحانات في جامعات بسبب الأحوال الجوية - اسماء

الملكة تزور مصنع لشركة أدوية الحكمة في السلط

أخبار محلية الملكة تزور مصنع لشركة أدوية الحكمة في السلط

ب

أخبار محلية مفوضية اللاجئين في الأردن: نقص التمويل يمنع توزيع مساعدات شتاء

F

عربي ودولي بايدن يغير رقم هاتفه بعد ورود اتصال من أحد الصحفيين



 






الأكثر مشاهدة