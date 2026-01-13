تعليق دوام الطلبة المتسربين في تربية البادية الشمالية الشرقية

وأضاف، إن القرار جاء نظرا للظروف الجوية السائدة وحفاظا على سلامة الطلبة والكوادر التدريسية والإدارية في هذه المدارس، مبينا أن دوام الطلاب المتسربين والهيئة التدريسية والإدارية في الرويشد سيكون كالمعتاد.
يشار إلى أن الطلبة المتسربين من المدارس في تربية البادية الشمالية الشرقية هم ممن انقطعوا عن إكمال دراستهم لظروف مختلفة، حيث يتم تنظيمهم و إعطائهم الحصص المدرسية حسب صفوفهم خلال فترة العطلة المدرسية.
-
أخبار متعلقة
-
ارتفاع أعداد الطلبة الوافدين إلى 55410 خلال العام الجامعي 2025
-
بدء فيضان سد البويضة في إربد - فيديو
-
الفايز يلتقي رئيس وأعضاء لجنة الصداقة البرلمانية الكورية الأردنية
-
كوادر بلدية السرحان تعمل على فتح جسر على طريق المفرق جابر أغلقته غزارة الأمطار
-
السيول تغمر شوارع اليادودة وتهدد بدهم منازل المواطنين
-
المنتخب الأولمبي يرفع سقف طموحات الأردنيين في كأس آسيا
-
وزير الإدارة المحلية: الفيضانات تحدث في كل العالم
-
جرش.. مواطن ينام في العراء بلا مأوى - فيديو