الثلاثاء 2026-01-13 02:36 م

تعليق دوام الطلبة المتسربين في تربية البادية الشمالية الشرقية

الثلاثاء، 13-01-2026 12:55 م
الوكيل الإخباري-  قرر مدير التربية والتعليم لمنطقة البادية الشمالية الشرقية الدكتور عبدالله الشرفات بالتنسيق مع الحاكم الإداري، تعليق دوام الطلاب المتسربين والهيئات الإدارية والتدريسية، مساء اليوم الثلاثاء، في مدارس لواء البادية الشمالية الشرقية.اضافة اعلان


وأضاف، إن القرار جاء نظرا للظروف الجوية السائدة وحفاظا على سلامة الطلبة والكوادر التدريسية والإدارية في هذه المدارس، مبينا أن دوام الطلاب المتسربين والهيئة التدريسية والإدارية في الرويشد سيكون كالمعتاد.

يشار إلى أن الطلبة المتسربين من المدارس في تربية البادية الشمالية الشرقية هم ممن انقطعوا عن إكمال دراستهم لظروف مختلفة، حيث يتم تنظيمهم و إعطائهم الحصص المدرسية حسب صفوفهم خلال فترة العطلة المدرسية.
 
 


