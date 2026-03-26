تعليق دوام العاملين في سلطة إقليم البترا بسبب الأحوال الجوية

الوكيل الإخباري- قرر رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي المهندس عدنان سواعير، تعليق دوام العاملين في السلطة اليوم الخميس، وذلك بسبب الظروف الجوية السائدة.

واستثنى القرار الموظفين الذين تقتضي طبيعة عملهم التواجد في مواقع عملهم، إضافة إلى فرق الطوارئ، لضمان استمرارية العمل والتعامل مع أي ملاحظات أو حالات طارئة قد تنتج عن الحالة الجوية.