تعليق دوام العاملين وتأجيل الامتحانات في جامعة الحسين بن طلال الثلاثاء بسبب المنخفض الجوي

كما قرر رئيس الجامعة تعليق دوام العاملين في الجامعة، مستثنيًا من القرار من تقتضي طبيعة عملهم غير ذلك، بالتنسيق مع مسؤوليهم.
وقال الناطق الإعلامي باسم الجامعة إن القرار يأتي حرصًا على سلامة الطلبة والعاملين في الجامعة، حيث سيتم تأجيل كافة امتحانات يوم الثلاثاء النهائية، على أن تُعقد بنفس المواعيد والقاعات يوم الأحد 25 كانون الثاني.
وتتأثر المملكة ليل الاثنين بمنخفض جوي يتمركز فوق جزيرة قبرص، ليتحول الطقس إلى بارد جدًا وغائم جزئيًا إلى غائم، وتهطل الأمطار في شمال المملكة تمتد تدريجيًا إلى المناطق الوسطى، حيث يُتوقع أن تكون الأمطار غزيرة أحيانًا مصحوبة بالرعد وهطول البَرَد، مما يؤدي إلى تشكّل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة.
وتمتد الهطولات في ساعات متأخرة من الليل إلى أجزاء محدودة من المناطق الجنوبية الغربية، وتنشط الرياح الغربية، وترافقها هبات قوية تصل سرعتها إلى (60–70) كم/ساعة.
-
أخبار متعلقة
-
وزير النقل يبحث وبعثة الاتحاد الأوروبي تعزيز التعاون والفرص الاستثمارية
-
وزارة الأشغال تفعل خطة الطوارئ استعدادا للمنخفض الجوي
-
رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل وكيل الأمين العام لشؤون عمليات حفظ السلام في الأمم المتحدة
-
الحكومة تطلق مشروع ربط التأشيرة الإلكترونية مع التذكرة الموحدة
-
تحذير من المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات لجميع المواطنين
-
المياه تعلن حالة الطوارئ واستنفار الكوادر استعدادًا للمنخفض الجوي
-
وزير السياحة: إطلاق مسح لقياس أعداد السياح واتجاهاتهم في حزيران المقبل
-
وزيرة التنمية: توسيع مظلة الحماية الاجتماعية ضمن البرنامج التنفيذي 2026–2029