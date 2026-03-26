الخميس 2026-03-26 09:05 ص

تعليق دوام مدارس جديدة الخميس - أسماء

مبنى وزارة التربية والتعليم
الخميس، 26-03-2026 06:35 ص

الوكيل الإخباري-    قرر مدير التربية والتعليم لمنطقة الزرقاء الثانية وائل أبو الفول، وبالتنسيق مع الحكام الإداريين، تعليق دوام مدارس المديرية ومدارس مخيمات اللجوء السوري الخميس، نظرًا لطبيعة الأحوال الجوية السائدة.

اضافة اعلان


وقال ابو الفول لوكالة الأنباء الأردنية"بترا"، إن قرار التعليق يأتي حرصًا على سلامة الطلبة والكوادر الإدارية والتدريسية، فيما يستثنى من ذلك موظفو المديرية، حيث يبقى دوامهم كالمعتاد.

 
 


