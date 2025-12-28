تعليق وتأخير دوام مدارس في المملكة - تحديث

وفي السياق ذاته، قرر مدير التربية والتعليم لمنطقة الطفيلة، عمران اللصاصمة، وبالتنسيق مع محافظ الطفيلة، سلطان الماضي، تأخير دوام الطلبة في المدارس الحكومية والخاصة إلى الساعة العاشرة صباحًا من اليوم الأحد.
كما تقرر أن يبدأ دوام موظفي مديرية التربية والتعليم في الطفيلة عند الساعة التاسعة صباحًا.
-
أخبار متعلقة
-
وقفُ ضخِّ المياهِ لمدةِ أربعةِ أيامٍ عن مناطقَ في عمّان والزرقاء – أسماء
-
البث المباشر لـ برنامج الوكيل
-
الأمن يكشف تفاصيل جديدة حول إطلاق النار في نفق الدوار الرابع
-
250 مهندسا يؤدون القسم القانوني
-
متصرف الأغوار الشمالية يدعو لاستمرار جاهزية البلديات
-
بلاغ حول إطلاق عيارات نارية في نفق الدوار الرابع.. والأمن يحقق
-
تنظيم ماراثون الابتكار بجامعة آل البيت
-
مبادرة بعنوان "الاستخدام الآمن للمدافئ" بكلية عجلون