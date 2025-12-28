تعليق وتأخير دوام مدارس في المملكة - تحديث

الأحد 2025-12-28 08:07 ص

الأحد، 28-12-2025 07:58 ص
الوكيل الإخباري-   قرر مدير التربية والتعليم لمنطقة الكرك، نضال الفتينات، وبالتنسيق مع محافظ الكرك، قبلان الشريف، تعليق دوام الطلبة في المدارس الحكومية والخاصة في المحافظة، اليوم الأحد، إضافة إلى تأخير دوام موظفي مديرية التربية والتعليم إلى الساعة العاشرة صباحًا.اضافة اعلان


وفي السياق ذاته، قرر مدير التربية والتعليم لمنطقة الطفيلة، عمران اللصاصمة، وبالتنسيق مع محافظ الطفيلة، سلطان الماضي، تأخير دوام الطلبة في المدارس الحكومية والخاصة إلى الساعة العاشرة صباحًا من اليوم الأحد.

كما تقرر أن يبدأ دوام موظفي مديرية التربية والتعليم في الطفيلة عند الساعة التاسعة صباحًا.
 
 


