تعليمات القياس والتقييم في المجلس الطبي الأردني

وبحسب التعليمات، تم تحديد المفاهيم الأساسية الناظمة لعمليات القياس والتقييم في امتحانات المجلس، بما يشمل تعريف القياس باعتباره عملية منهجية لجمع البيانات حول أداء المتدرب باستخدام أدوات مقننة وفق معايير معتمدة، فيما عرفت التقييم بأنه عملية شمولية تتضمن تفسير نتائج القياس وتحليلها واتخاذ القرارات المناسبة لتحسين جودة التعليم والتدريب.
كما نظمت التعليمات مهام اللجان المختصة بالامتحانات، ولجنة القياس والتقييم، وآليات عمل بنك الأسئلة الإلكتروني المعتمد من المجلس، إضافة إلى تحديد دور كاتب السؤال والممتحن الخارجي، بما يضمن تعزيز معايير الموضوعية والشفافية وضبط الجودة والحد من التحيز في الامتحانات.
وتهدف التعليمات إلى تطوير منظومة الامتحانات في المجلس الطبي الأردني، ورفع مستوى كفاءة عمليات القياس والتقييم، بما ينسجم مع أفضل الممارسات والمعايير المعتمدة في مجال الاختبارات المهنية والتخصصية.
