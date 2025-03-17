تعليمات جديدة لأجور المعالجة وأثمان الأدوية "للتأمين المدني"

الوكيل الإخباري- صدر أمس الأحد، في الجريدة الرسمية تعليمات معدلة لاستيفاء أجور المعالجة وأثمان الأدوية لحاملي بطاقة التأمين الصحي المدني لعام 2025.

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وجاءت التعليمات استنادا إلى أحكام الفقرة (ب) من المادة (15) من نظام التأمين الصحي المدني رقم (83) لسنة 2004، وبناء على توصية من لجنة الخدمات والبنى التحتية والشؤون الاجتماعية التي أوصت في اجتماعها المنعقد بتاريخ 24 شباط 2025، والتي وافق عليها وزير الصحة وأقرها مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 15 آذار 2025، ويعمل بها اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.



وشملت التعديلات على المادة (5) من التعليمات الأصلية، حيث تم إلغاء نص الفقرة (ز) واستبداله بالنص التالي: "يتولى الطبيب المعالج في المستشفيات والمراكز الصحية منح المريض المسجل بأحد الأمراض المزمنة وصفات طبية موقعة ومختومة لمدة أقصاها ستة أشهر دفعة واحدة، وفقا للحالة الصحية للمريض، ويتم صرف الوصفات الطبية في موعد الصرف الشهري المحدد لها، مع استيفاء أثمان الأدوية وفقا لأحكام التعليمات".