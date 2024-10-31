تعليمات جديدة لتسجيل وترخيص الدراجات الآلية

الوكيل الإخباري- صدر في عدد الجريدة الرسمية اليوم الخميس، تعليمات جديدة لتسجيل وترخيص .



ودخلت التعليمات الجديدة حيز التنفيذ بعد نشرها في الجريدة الرسمية مباشرة.



وتاليا التعليمات الجديدة:

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