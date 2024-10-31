 
الخميس 2024-10-31 08:34 م
 

تعليمات جديدة لتسجيل وترخيص الدراجات الآلية

صورة عامة للعاصمة عمان
العاصمة عمان
الخميس، 31-10-2024 08:12 م

الوكيل الإخباري-   صدر في عدد الجريدة الرسمية اليوم الخميس، تعليمات جديدة لتسجيل وترخيص .

ودخلت التعليمات الجديدة حيز التنفيذ بعد نشرها في الجريدة الرسمية مباشرة.

وتاليا التعليمات الجديدة:

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