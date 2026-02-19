تعليمات جديدة لتملك ونقل ملكية وسائط نقل الركاب

الوكيل الإخباري- صدرت في عدد الجريدة الرسمية اليوم الخميس، تعليمات تملك ونقل ملكية وسائط نقل الركاب والتنازل عن الترخيص أو تحويله إلى الغير لسنة 2026.



وتاليا التعليمات الجديدة:

اضافة اعلان