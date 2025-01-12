تعليمات جديدة لفصل الكهرباء.. فترة سماح 60 يوما بسقف 60 دينارا للمشترك

الوكيل الإخباري- كشف رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة عن قرار مرتقب للهيئة بزيادة فتح السماح لسداد فاتورة الكهرباء إلى 60 يوما بدلا من 30 يوما المعمول بها حاليا.

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وقال السعايدة خلال اجتماع للجنة الطاقة النيابية، اليوم الأحد، إنه سيتم ربط القرار بسقف لا يتجاوز 60 دينار.



وأضاف أنه سيتم تعميم القرار على شركات الكهرباء الثلاث في الأردن، لافتا لوجود نحو 1.5 مليون مشترك في القطاع المنزلي.



وتابع أنه سيتم إرسال رسائل تفيد بفصل التيار الكهربائي قبل نحو 3 أيام وإعادة تحديث البيانات لكافة المشتركين.